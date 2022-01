Anëtari i Komisionit të Përkohshëm i Rithemelimit Aldo Bumçi ka komentuar protestën e datës 8 janar para selisë së PD.

Në një intervistë televizive, Bumçi u shpreh se ditën e protestës, nuk kishte dhunë nga ana e demokratëve, por nga Lulzim Basha, ku dhe u regjistruan 12 persona të plagosur nga radhët e protestuesve.

Ai ka bërë me dije edhe veprimet që do të ndjekin në vijim, mes të cilave do të jenë protestat e fuqishme. Marrja e selisë do të lihet në një moment të dytë.

“Nuk ka dhunë, ka 12 pacientë të plagosur, ka qendra që kanë asfiksuar me gaz, nuk ka asnjë brenda selisë të plagosur apo policë.

Ne vendosëm një datë dhe e njoftuam, nuk shkuam se kishte mbledhje, ne caktuam një datë këto caktuan mbledhje, kush iu tha të kyçin derën, nuk ka PD të blinduar, ndaj kujt blindohen, kjo ka ndodhur se Basha nuk do të votëbesohet, është gati të bëjë gjithçka, kishte njerëz të dënuar për vrasje, brenda në seli, kjo është dhuna, ne nuk kishim gaz, janë pamje filmike brenda PD që kanë të njëjta gaz si policia, janë parë me hunj dhe më pas thirri policinë dhe ia suli policinë demokratëve. Basha është një peng i Edi Ramës, një hiç, politik dhe moral.

Ne kemi 2-3 veprime për të bërë, do të bëjmë opozitë kundër Edi Ramën, do vijojmë me zgjedhjet në të gjitha nivelet kudo, do protestojmë fuqishëm. Selia mbrohet me polici, dhe selinë do e marrim në një moment, kjo është e përkohshme, sot Rama ka kapur Bashën, po jo opozitën“, tha Bumçi./m.j