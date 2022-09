Gazetarja Anila Hoxha eshte shprehur ne Top Story ne Top Channel se ka nje prezence te frikshme iraliane. Njeheresh ajo ngre shqetesimin se kush na garanton se kampi MEK nuk eshte ne gjendje te beje sulm terrorist!

Anila Hoxha në Top Story: Prokuroria është përballë fakteve. Në tërësinë e vet, akoma shteti mendon se “bëje zot ëndërr”. Çështja hetohet nga Bledar Malikaj. Ka pasur 1 mijë të dhëna, a është thjesht përgjim, apo më tepër sesa kaq. Duhet të merret seriozisht. Iranianët u zbuluan se njoftuan në Twitter çdo të dhënë të marrë në e-albania. Shteti shqiptar me veprimet e veta hetimore, i kërkon Twitter të bllokohet çdo gjë. Hakerat hapin llogarinë me R-u, por të çonte te grupi Iranian.

Është e njëjta metodë. Vetëm një sistem për të dhënat kriminale ka shpëtuar, KAMSI, truri dhe zemra e prokurorisë kriminale për çdo gjë kriminale. Është tentuar por nuk është arritur. Është ngritur vitet e fundit me ndihmën amerikane. Po i kthehem sërish precedentit. Jemi mbushur me deklarata që nga 2013, anti-territori në gatishmëri. Kur raportonim për iranianët, media iraniane shkruanin me emër. Këto nuk janë info që merren befas, do të thotë se kanë prezencë serioze të frikshme. Nuk ishte rrufe në qiell të hapur, dihej qëndrimi i Shqipërisë. Sulm kibernetik është fjala e fundit e luftës virtuale. A mund të garantoje dikush që ky kampi këtu nuk është në gjendje të bëjë sulm terrorist.