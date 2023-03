Ngritja e padisë nga Prokuroria Publike së bashku me akuzat e ngritura kundër Barcelonës do të rrezikojnë seriozisht shanset e klubit për t’u paraqitur në garat evropiane sezonin e ardhshëm.

Sapo të pranohet për përpunim, me të gjitha indikacionet që sugjerojnë se do të jetë, UEFA mund të jetë në gjendje të konsiderojë se reputacioni i Ligës së Kampionëve do të dëmtohej nga prania e ekipit katalanas në garat evropiane të sezonit të ardhshëm.

Neni 4 i rregullave të konkurrencës nuk lë vend për dyshime. Në fakt, ky nen hyn në fuqi për të krijuar një linjë mbrojtjeje që mbron frymën e lojës dhe, në veçanti, vlerat që UEFA synon të vendosë për të siguruar një garë të denjë.

Barcelona akuzohet se ka paguar gjyqtarët dhe kanë një padi për për “korrupsion të vazhdueshëm”.

UEFA rezervon të drejtën të mos pranojë klube që, pasi kanë fituar pjesëmarrjen e tyre në garat evropiane, nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e përcaktuara në rregulloret e garave të sipërpërmendura. Neni 4 e bën të qartë se reputacioni i garave nuk mund të vihet në dyshim.

Ditë më parë, UEFA kërkoi informacion mbi gjendjen e hetimit, kërkesat dhe çfarë pretendonin. Kjo ka ndezur këmbanat e alarmit si në Nyon ashtu edhe në Camp Nou.

