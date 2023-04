Policia italiane ka vënë në pranga një shqiptar, të cilit i janë gjetur dhe sekuestruar mbi 5 kilogramë kokainë si dhe 40 mijë euro cash.

Sipas mediave italiane, operacioni është zhvilluar në në Frosinone në zonën e Corso Lazio.

30-vjeçari shqiptar do të dalë para trupës gjykuese, ku do të njihet me masën e sigurisë./m.j