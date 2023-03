Pak ditë më parë në Itali, humbi jetën shqiptarja Eralda Spahillari, 19-vjeçe dhe italiania Barbara Brotto 17-vjeçe. Vajzat e reja po shkonin në një klub për të kaluar natën me të dashurit, kur u përplasën me një pemë në një rrugë në komunën e Trevisos.

Nga aksidenti mbetën të plagosur dy djemtë që ishin në makinë Daniel Castelli, 18 vjeç dhe Mikele Tatani, nëntëmbëdhjetë vjeç i cili drejtonte BMW-në e babait të tij.

Gëzim Qerosi është një 18-vjeçar shqiptar i cili po hetohet për vrasje nga Prokuroria e Trevisos. Kjo pasi natën e aksidentit fatal ka qenë duke drejtuar një mjet tip “Polo’ kur është përfshirë në një garë me të rinjtë që ndodheshin në makinën tip BMW. Prej ditësh ai rri i mbyllur në shtëpi, i mbrojtur nga familja e tij. I kontaktuar me telefon nga mediat italiane, ai ka thënë:

Unë e pashë emrin tim në gazeta, ishin shkruar kështu dhe jo të vërteta , si fakti që po bënim një garë shpejtësie. Por avokati im tha që nuk mund të komentoj. Dhe tani as nuk do të më pëlqente të flisja. Por ai duket se iu ka treguar një tjetër version miqve të tij. Njëri prej tyre thotë:

E takuam të nesërmen, pas aksidentit dhe na shpjegoi se si ndodhi. Ai na tha: Unë isha përpara, me makinën time përgjatë rrugës dhe Mikelen e kisha pas. Pastaj u përpoq të më kalonte në të majtë. Po ecte shumë shpejt. Makina e tij u përplas në anën time dhe humbi menjëherë kontrollin. Pikërisht në atë moment BMW-ja u përplas me një nga pemët në rrugë. Në makinëne tyre nisën të bërtisnin dhe një nga djemtë e tjerë që ishin me mua thirri 118. Makina e Mikeles ishte shkatërruar…

Versioni i tij mund të jetë i besueshëm pasi ka një pjesë të makinës të gërvishtur dhe xhamin e pasqyrës së thyer. Ka disa mistere ende ta pazgjidhura për këtë cështje. Pas dyshimeve për garë 140 km/h, bllokimit të rrugës nga Gëzimi, i cili pa dashje mund të ketë kthyer timonin majtas duke shkaktuar humbje kontrolli për Mikelen, mbetet e paqartë përse 4 djemtë u larguan nga vendngjarja duke lënë miqtë e tyre./m.j