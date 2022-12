Një vrasëse adoleshente që torturoi një pensioniste dhe e hodhi trupin e saj në një kosh, kërkon të të lirohet.

Sarah Davey ishte 14 vjeç kur ajo dhe shoqja 15-vjeçare Lisa Healey rrahën për vdekje Lily Lilley, 71 vjeç, në shtëpinë e saj me tarracë në vitin 1998, përpara se ta hidhnin kufomën e saj në një kanal.

Në gjyqin e Davey-t, gjykatësi e quajti atë një “vrasje të ligë të papërshkrueshme”, dhe i dha një dënim të përjetshëm.

Sarah Davey tani në të 30-at e saj kërkon lirimin e saj, por kjo kërkesë u refuzua pasi në trupin e saj u gjendën substancia opioid. Gjykata ka shprehur se Davey është e rrezikshme dhe mund të shkaktojë dëme serioze në publik nëse lirohet.

Davey dhe Healey ishin miqësuar me gjyshen e vetmuar Lilley në shtëpinë e saj në Failsworth, Greater Manchester. Pasi u ftuan për të pirë një filxhan çaj, ato e tallën, e lanë me shampo dhe i prenë këmbët me thikë. Pasi e vranë, ata bënë qindra telefonata nga telefoni i saj dhe i përdorën paratë e pensionit për të blerë patatet e skuqura dhe çokollatë.

Davey konsiderohet si një nga vrasësit e rinj më famëkeq të kohëve moderne. Ajo shkaktoi polemika pasi u mbyll në burgun e Askham Grange kur u fotografua e nxirë, me tatuazhe në trup, shumë e grimuar dhe e mbushur me bizhuteri të lira. Madje ajo u cilësua si “Sara e frikshme” nga të burgosurit të cilët thanë se ajo u bë e burgosura më e tmerrshme në burg.

Shefat e burgut u përballën me kritika pasi u zbulua se ajo kishte rregullisht trajtime flokësh dhe bukurie dhe madje iu lejuan të dilte natë dhe të bënte pazar aty pranë, duke u përzier me të rinj të pafajshëm që nuk ishin në dijeni të së kaluarës së saj të dhunshme.

