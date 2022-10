Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, u pyet mbrëmjen e kësaj të enjteje në Opinion nëse është penduar për bashkëpunimin me Edi Ramën në vitin 2013.

A jeni penduar që bashkëpunuat me Edi Ramën në 2013-n dhe braktisët zotin Berisha? Çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kishit vijuar me zotin Berisha?

Ilir Meta: Në 2013-n kemi mbyllur një marrëveshje shumë korrekte 4 vjeçare me PD, sepse marrëveshja ishte 4 vjeçare. Kemi bërë një marrëveshje për të përshpejtuar integrimin europian me PS, për arsye sepse kishim edhe orientim që kishim, edhe në planin politik apo ideologjik, edhe shumë arsye të tjera, dhe ndërkombëtare, të cilat tani nuk ekzistojnë më. Edi Rama premtoi dhe i votoi si ‘Çeço’, se ky ishte kushti i parë atëherë, ato tre ligje i bllokonte përpara se të mbyllej parlamenti etj. Nuk jam penduar sepse kam gjykuar politikisht, kam bërë një përpjekje shumë korrekte dhe të ndershme që kam menduar që i ka shërbyer vendit. A kanë qenë këto rezultatet që shohim ne ato që unë kam menduar? Kurrë se kam menduar që Shqipëria të arrijë këtu.

