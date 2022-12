Në fund të emisionit “Shqip”, Hila dhe Klosi u ndalën edhe tek raportet e Berishës me Serbinë. A ka qenë ai apo jo agjent, ashtu siç thuhet rëndom nën zë në tavolina të ndryshme.

Klosi dhe Hila diskutuan se në fakt sa herë që Serbia ka pasur ndonjë siklet, gjithmonë në Shqipëri ka ndodhur ndonjë trazirë, përfshirë dhe ngjarjen që ndodhi në ditën e Samitit.

“Fakti që sa herë Serbia ka qenë në siklet ka pasur një mbështetje tërthorazi, është krijuar një situatë në Shqipëri që tërhiqte vëmendjen.

Jam i kujdesshëm për Berishën se është personalitet, ndaj s’mund të them nëse ka qenë apo jo agjent. Nuk e them dot. Me fakte s’mund ta them, por opinion që ka mbështetje tërthorazi është e dukshme”, pohoi Klosi në Dritare TV.

