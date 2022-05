Kreu i shtetit u pyet në konferencën me gazetarët nëse e ka mbyllur kapitullin e bashkëpunimit me kryeministrin Edi Rama, për jetën e re politike që do të nisë pas 25 korrikut, kur të dalë nga zyra e Presidencës.

Meta theksoi se nga 25 korriku “integrimi evropian do jetë prioritet kryesor për mua por në radhë të parë është sovraniteti. Se kemi cenuar pa dashje, disa me dashje në mënyrë të rëndë sovranitetin”.

Pyetje: A mund të thoni se e keni mbyllur një herë e mirë kapitullin e bashkëpunimit me kryeministrin Rama?

“Kam qenë, jam e do mbetëm në shërbim të popullit të Repulikës se Shqiperise e shqitparëve kudo ndodhen.

Çdo raport marrëveshje që kam pasur në të kaluarën ka respektuar një realitet të caktuar politik e ka qenë e hapur e në shërbim të integrimit evropian të Shqipërisë.

Kam krijuar forcë për të zhbllokuar integrimin e vendit që e bllokonte PS. Ishte krijimi i asaj force politike që garantoi rotacionin në 2005 e solli firmosjen e marrëveshjes se stabilizim asociimit që mbahej peng nga lidershpi i PS atëherë.

Gjithçka ka qenë dhe bëhet në këtë funksion, Tani, nga 25 korriku integrimi evropian do jetë prioritet kryesor për mua por në radhë të parë është sovraniteti. Se kemi cenuar pa dashje, disa me dashje në mënyrë të rëndë sovranitetin“, deklaroi Meta.

g.kosovari