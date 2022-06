Presidenti Ilir Meta u pyet mbrëmjen e sotme në lidhje me faktin nëse pas 25 korrikut do të bënte aleancë me Sali Berishën.

I ftuar në Syri.tv Meta deklaroi se ka ende shumë kohë deri në 25 korrik, duke shtuar se deri në 24 korrik nuk ka një pozitë që të përcaktoj qëndrim politiko-partiak.

“Nuk jam në një pozitë që të përcaktoj qëndrim politiko-partiak. Jam në detyrë deri në 24 korrik.

Çdo gjë është e qartë. Angazhimi im është për të rikthyer dhe rivendosur demokracinë në vend dhe për të bërë atë që ka kërkuar rezoluta e PE-së, që të vendosë ligjin e referendumit.

Qëllimi i Ilir Metës është që; Shqipërinë t’ua kthejë shqiptarëve.”, tha Meta./m.j