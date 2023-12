Gjykata Kushtetuese rrëzoi sot kërkesën e disa deputetëve të PD për të shpallur anti-kushtetues kërkesën e SPAK për arrestimin e Berishës, duke i hapur rrugën arrestimit të tij.

Deputeti i PD Oerd Bylykbashi tha në emisionin Now në Euronews Albania se vendimi i gjykatës kushtetuese për kërkesën e deputetëve demokratë ishte në shkelje të të drejtës kushtetuese.

Sipas tij, me këtë vendim, deputetëve të opozitës po u mohohet mundësia që të godasin jokushtetutshmërinë.

“Është pa precedentë për shkak të rrezikshmërisë dhe një shkelje brutale e kushtetutës dhe jurisprudencë së kushtetueses ndër vite ka konsideruar që e drejta e një të pestës së deputetëve është e pakushtëzuar. Me këtë që ka ndodhur është kanë marrë edhe vulën e një gjykate që nuk kishte një pritshmëri që do bënte ndryshe. Rreziku është që është anuluar e drejta e 28 deputetëve të opozitës për t’ju drejtuar gjykatës pa kushtëzim. 1 javë më parë deputetëve të e opozitës ju njoh e drejta për marrëveshjen me Italinë, më pas nuk ju njihet. Deputetëve të opozitës po u mohohet mundësia që të godasin jokushtetutshmërinë. Nuk është roli i Kushtetuesen të mbyllë derën, kjo ka ndodhur për shkak të një vetingu që ka spastruar këdo që nuk është i PS”, tha Bylykbashi.

/a.d