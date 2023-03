Në një kohë që kreu i grupit të Rithemelimit Sali Berisha ka ashpërsuar tonet duke kërcënuar dhe me veprime të dhunshme nëse gjykata nuk i jep vulën,aleati i tij i ngushtë Ilir Meta është distancuar.

Në një prononcim për mediat, Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ia “la topin” Berishës teksa deklaroi se në protestën e sotme ai është i ftuar dhe do të presë se çfarë do të ndodhë me revolucionin e paralajmëruar nga Berisha.

“Ne jemi të ftuar në këtë protestë edhe po shkojmë me kënaqësinë më të madhe dhe besoj se vetë dinamika e saj, do të tregojë edhe njëherë tjetër angazhimin dhe përkushtimin e gjithë popullit opozitar për të triumfin e revolucionit”, tha Meta.

/a.r