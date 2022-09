Nuk kanë munguar dhe batutat e kryeministrit Rama gjatë bashkëbisedimit me gazetarët dhe qytetarët në Facebook.

Kryeministri tha se është tifoz i Juves dhe shpreson që së shpejti ekipi të dalë nga gjendja e vështirë në të cilën ka qenë kohët e fundit. Ai shtoi se ekipi gjithashtu duhet të përfitojë nga situata e vështirë në të cilën ndodhet për tu ringritur.

Juventusi kohët e fundit është përballur me rezultate të dobëta. Kjo ka sjellë pakënaqësinë e tifozëve të cilët nuk duan trajnerin, Massimiliano Allegri.

Rama: A do dalë Juvja nga kjo gjendje? Unë nuk jam ekspert. Jam juventin dhe dua që Juvja të fitojë. Po kalon një kohë shumë të vështirë, por unë kam mikun tim Murinho që po ecën mirë. Gjithmonë ka një periudhë kur shkon më keq. Shpresoj që Juvja ta shfrytëzoj këtë moment për tu bërë më mirë. Karakteristika e guximtarëve dhe fitimtarëve është që nuk lënë mundësi të keq pa shfrytëzuar për të bërë mirë. Siç bëmë ne me tërmetin, pandeminë dhe do bëjmë me krizën energjtike. Thonë se Zoti i zgjedh ata që i vendos barrët e rënda.

g.kosovari