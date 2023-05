Prokuroria e Posaçme, SPAK, i kërkon gjykatës të pushojë hetimin e nisur ndaj Selim Cekajt, babait të Arbër Çekajt, i dënuar për trafikimin e 613 kg kokainë kolumbiane në Shqipëri.

Selim Cekaj u arrestua në prill të vitit 2021, në lidhje me një sasi prej 49 kg kokainë të gjetur në shasinë e një kontenieri me banane të porositur në Ekuador nga kompania nën administrimin e tij “Ecoalmax”. Gjatë hetimit të SPAK nuk është provuar që Çekaj të ketë pasur dijeni mbi sasinë e drogës e as të jetë angazhuar për trafikimin e saj. Burime pranë SPAK bënë me dije se hetimi për identifikimin e trafikantëve të 49 kg vijon.

Selim Çekaj qëndroi në masën e sigurisë “arrest në burg” nga prilli në tetor 2021 e më pas masa ndaj tij u zbut me kërkesë të SPAK dhe atij vetë në “arrest shtëpie” e në “detyrim për paraqitje”. Pas arrestimit dhe gjatë hetimit ai kundërshtoi akuzën, duke pretenduar se nuk kishte asnjë lidhje me drogën.

/a.r