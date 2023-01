Një 61-vjeçar mbeti i plagosur mëngjesin e kësaj të hëne në Shkodër, pasi humbi kontrollin e mjetit me të cilin udhëtonte. Ngjarja ndodhi rreth orës 06:45, në aksin rrugor “Shkodër-Tiranë”, në fshatin Beltojë. Sipas policisë, 61-vjeçari me iniciale L. V., po lëvizte me motoçikletë, kur humbi kontrollin e mjetit dhe u rrëzua.

Si pasojë e dëmtimeve të marra, 61-vjeçari është dërguar në Spitalin Rajonal Shkodër, ku dhe po merr asistencën mjekësore.

Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/a.r