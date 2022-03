Ushtria e Ukrainës ka njoftuar se ka arrestuar snajperisten e famshme serbe , e cila ka vrarë rreth 40 persona.

Bëhet fjalë për Danijela Lazović e njohur me emrin Bagira. Ajo ka luftuar në anën e rusëve në Ukrainë, qe nga viti 2014. Sipas vullnetarit ukrainas Vlad Ivanov, të burgosurës së luftës i është ofruar ndihma e nevojshme mjekësore dhe aktualisht është duke marrë trajtim mjekësor.

“Më lanë! Ata panë që isha e plagosur, patën mundësi të më nxirrnin jashtë, por thjesht u zhdukën, duke shpresuar se do të vdisja”, cituan anëtarët e forcave ukrainase të ketë thënë ajo. Mediat ukrainse publikuan edhe librezën e saj ushtarake të konfiskuar me vulën ‘Republika Popullore e Donetskut’, shkruan media serbe.

“Është e qartë, ajo vrau, me emrin e rremë të Irina Starikova. Identiteti i saj i vërtetë fshihet në dokument nga informacioni dukshëm i falsifikuar se ajo ka lindur në qytetin ukrainas të Donetsk në vitin 1981”, shkruajnë mediat ukrainase.

Para luftës, Danijela Lazoviç Bagira ishte hendbolliste, murgeshë dhe e dënuar për drogë: në një figurë jashtëzakonisht djallëzore.

Ajo ka qenë prej vitesh një nga vullnetaret e huaja më të famshme në radhët e separatistëve pro-rusë në Donbas dhe shërbimet sekrete ukrainase e kanë publikuar disa herë emrin e saj. Ajo u shfaq gjithashtu në intervista propagandistike në portalet ruse të kontrolluara nga oligarku Yevgeny Prigogine i njohur si Kuzhinieri i Putinit, i cili me të drejtë konsiderohet krijuesi i ushtrisë famëkeqe mercenare ruse Ëagner dhe drejtor i shumicës së parainteligjencës dhe operacioneve kriminale të Kremlinit jashtë vendit.

Lazoviç ka lindur në Gornji Milanovac, ku prindërit dhe motra e saj dyshohet se jetojnë ende sot.

Në vitin 2014, ajo shkoi në Ukrainën lindore si pjesë e Regjimentit Hussar Serb vullnetar, një njësi paraushtarake në radhët e së cilës vepronin shumë luftëtarë nga luftërat e për Serbi të Madhe të Millosheviçit të viteve 1990.

Para kësaj ajo u stërvit për një kohë me hendboll dhe për një kohë vendosi të bënte një jetë kushtuar Krishtit në manastirin Tumane afër Golubacit. Aty i vunë emrin Nënë Ksenija, por ajo nuk jetoi gjatë në agjërim dhe pendesë pas mureve të manastirit, por u përpoq të përdorte veshje fetare për kamuflim kriminal.

Ajo udhëtonte shpesh nga Beogradi për në Kosovë nën maskën e murgeshës, derisa policia serbe përfundimisht e ekspozoi atë si një dillere droge me përvojë, por edhe një narkomane e rëndë. Pasi u dënua me burg, të cilin nuk e vuajti kurrë, ajo ndërpreu të gjitha lidhjet me familjen dhe shpejt u largua nga Serbia.

Lidhja e largimit të Danijela Lazoviç-it në njësitë vullnetare pro-ruse në Ukrainë ishte Dejan Berić nga Ruma, një nga serbët më të famshëm në fushën e betejës ukrainase.

Në vitet 1990, ai mori pjesë në luftërat e Millosheviçit në Ballkan si skaut ushtarak, pastaj u angazhua në sipërmarrje për një kohë të shkurtër dhe më pas shiti gjithçka dhe shkoi si snajper në Donetsk, ku u dekorua nga strukturat kukull të Putinit për meritat e tij ushtarake. .

Beriçi fillimisht ia mundësoi Lazoviçit të luftojë në nivelin e një këmbësorie të zakonshme, për një kohë gjoja ishte në ujë për të rrëzuar dronët ukrainas, e më pas u tregua në aftësitë e trajtimit të snajperit, gjegjësisht në vrasjen nga një distancë e sigurt.

Prokuroria e Beogradit dyshohet se ka nisur një hetim ndaj Danijela Lazoviç në vitin 2015 me dyshimin për përfshirje në një konflikt të armatosur të huaj, por gazetarët e Radios Evropa e Lirë më vonë zbuluan se kundër saj nuk ishte zhvilluar asnjë procedim në Serbi për luftë pro-ruse në Ukrainë.

Për më tepër, Lazoviç dha disa intervista propagandistike për agjencinë e lajmeve Donetsk në rusisht pa u ndëshkuar, duke e paraqitur luftën e saj në Ukrainë si një luftë për ortodoksinë (ukrainasit, sipas saj, padyshim nuk janë ortodoksë) dhe një shprehje e mirënjohjes tradicionale serbe për Moskën, shkruan Sllobodna Dalmacija. Sipas mediave serbe, gjatë pushimeve mes vrasjeve me snajper në Ukrainë, ‘Bagira’ jetonte diku me partnerin e saj në territorin shtetëror rus./m.j