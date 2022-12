Në 32 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, Lulzim Basha thotë se kjo forcë politike do të ngrihet më e fortë.

Në një mesazh në rrjetet sociale, Basha shprehet se PD do të mbetet parti e re, ashtu siç ka lindur, si dhe do të bëhet sërish shpresa e shqiptarëve.

Mesazhi i Bashës:

Partia Demokratike ka lindur e re dhe do të mbetet e re, ka lindur europiane dhe do të mbetet europiane, ka lindur kombëtare dhe do të mbetet kombëtare, ka lindur mes sakrificash, e mbi sakrificat do të ngrihet më e fortë, ka lindur si shpresë e shqiptarëve për ndryshim dhe do të jetë sërish shpresa e tyre, ka lindur e madhe dhe do të bëhet edhe më e madhe, për Shqipërinë, për demokracinë. Gëzuar 32 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike! Zoti i bekoftë shqiptarët dhe Shqipërinë.

