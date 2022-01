Në ditëlindjen e 30-të të FRESSH, kryeministri Edi Rama para të rinjve tha se sot do t’ju fliste ndryshe, duke iu referuar dijetarëve grekë. Rama u ndal te politika, sipas tij si fjalë që ka hyrë botërisht në listën e fjalëve të pista, ndërsa politikanët janë më të mallkuarit.

“Duke menduar se për ju është një sforco e veçantë që ditën shtunë me këtë diell, me ata që keni në krah, të tjerë që mund ti shikoni si anash dhe thoni kur mund ta bëjmë një takim të dëgjoni fjalime është mbase e tepërt. Mu duk udhës që të bëj sot një fjalë ndryshe nga ato që keni dëgjuar dhe të merrem me politikën si fjalë. Si fjalë e urryer për shumëkënd në kohën që jetojmë, si fjalë e shkarravitur sa në asnjë kohë tjetër, si asnjë fjalë tjetër, mes fjalëve më të këqija.

Falë edhe një mundësie krejt të panjohur q kjo kohë ua dha njerëzve për tu futur në rrjetet sociale, si në korridoret e metrove ku lënë shkarravina. Fjala politikë ka hyrë botërisht në grupin e fjalëve të pista. Edhe politikanët kanë hyrë në një kategori të mallkuar në të gjitha bisedat”, tha Rama.

g.kosovari