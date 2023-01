Gazetari Artan Hoxha gjatë një bisede televizive hodhi dyshime të forta mbi tragjedinë e 21 janarit, ku u vranë katër protestues.

Hoxha ringriti një pyetje shumë dyshuese se kush ia nxiti syrin Ndrea Prendit, ish-Komandantit të Gardës në kohën e qeverisë së atëhershme.

Artan Hoxha: Kush ia nxiu syrin Ndrea Prendit, ai nuk është dëmtuar me gurë sepse nuk ka qenë me skafandër? Atë guri nuk e kapte dot sepse ishte i armatosur dhe me fytyrë të mbuluar./m.j