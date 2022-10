Dy vëllezër nga Shqipëria i kanë marrë jetën një 53-vjeçari grek pas një sherri. E gjithë ngjarja u regjistrua në të vajzës së tij 18-vjeçare, e cila dyshohet se kishte lidhje me njërin prej shqiptarëve. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Kasandrës, në Halkidhiki.

Mediat greke raportojnë se gjithçka ka ndodhur rreth orës 22:00 të së enjtes së kaluar kur dy vëllezër nga Shqipëria, 27 dhe 47 vjeç, kanë dalë jashtë shtëpisë së viktimës 53-vjeçare dhe kanë nisur një sherr të egër me të, djalin e tij 24 vjeç dhe vajzën 18 vjeçare.

Në një moment, 27-vjeçari ka goditur me thikë 24-vjeçarin dhe ka shtyrë të renë me të cilën dyshohet se kanë pasur lidhje personale, ndërsa vëllai i tij ka goditur me sëpatë në gjoks dhe në gjoks 53-vjeçarin, duke e lënë të vdekur.

Dy vëllezërit u arrestuan mesditën e së nesërmes nga oficerët e policisë së Departamentit të Sigurisë Poligyros dhe u dërguan në Prokurori.

/s.f