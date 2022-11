Zhduket nga Anglia infermieri shqiptar, Andi Kllomollari humbi kontaktet më 25 tetor të vitit 2018. 32-vjeçari nga Pogradeci pasi emigroi fillimisht drejt Turqisë ku qëndroi për afro disa muaj tek miku i tij Nertil Liçkollari dhe më pas u zhvendos ilegalisht në Britaninë e Madhe. Prindërit në Shqipëri nuk mësuan kurrë emrin e personit që e priti atje, i cili i kishte dhënë madje borxh edhe 12 mijë pound. Ata dyshojnë se djali mund të ketë përfunduar në ndonjë nga shtëpitë e barit atje. Në vendilindje nuk gjeti punë në profesionin e tij si infermier, ndaj kjo ishte arsyeja pse i riu vendosi të emigrojë jashtë vendit.

’Unë si nënë e pyeta për djalin me të cilin kishte shkuar në Angli, mos merrej me punë të pista, por ai ma mohonte dhe emrin e atij djalit nuk ma tha kurrë. Me mua rrallë fliste se jetonte ilegalisht dhe kishte frikë mos e kapte policia. Ai shoku i kishte dhënë 12 mijë paund dhe djali na pohonte se punonte në një kompani gomash për të shlyer borxhin. Ne i kërkuam të kthehej, por nuk pranonte se ishte i zhgënjyer nga jeta këtu. Dyshoj se nga nevoja për të larë borxhin, djali mund të ketë përfunduar në ndonjë nga shtëpitë e barit, pasi këto kohë çfarë nuk po dëgjojmë. Shpresoj vetëm të jetë mirë dhe të na telefonojë’

Edhe për babain e Andit, Ilirjan Kllomollari dyshimet për fatin e djalit janë të shumta, ndërkohë që e ka marrë një përgjigje edhe nga Policia e Pogradecit, ku ka bërë denoncimin për zhdukjen e 32-vjeçarit.

Andi fliste rrallë me ne, por prapë nuk do i shkëpuste kurrë kontaktet. Dyshoj se mund të jetë arrestuar ose është kthyer në Turqi. Kur pyetëm te Policia e Pogradecit më thanë që nuk është as në burg dhe as në morg në Angli, kishin marrë informacion nga Interpoli. As nga Policia Kufitare nuk morëm ndonjë informacion. Shpresojmë të jetë gjallë.

Personi i fundit me të cilin Andi pati kontakt është shoku i tij Nertil Liçkollari, ai i cili hedh dritë mbi takimin me një djalin ’misterioz’ e deri tek mesazhi i fundit që ai dergoi sapo mbërriti në destinacion.

“Unë kam punuar në Stamboll për 7 vite në një pastiçeri dhe në 2017 kishim nevojë për punëtorë. Unë doja të merrja një shok të mirë dhe ai ishte Andi. Këtu erdhi me autobus dhe qëndroi disa muaj. Ia kaluam shumë mirë, rrinim githnjë bashkë dhe nuk ishte person problematik. Një ditë të dielë kur dolëm shëtitje, nga lokali i një universiteti Andi u takua me një person, i cili ka mbetur enigmë si për mua edhe për familjen. Të dy u takuan, ndërsa unë qëndrova pak metra më tutje. Më pohoi vetëm se “ishte një shok nga universiteti”. Nuk qëndroi më shumë se 2-3 minuta me të dhe nuk më tregoi se çfarë biseduan. Pas 3-4 ditësh nga ky takim, Andi më tha se donte të ikte në Angli, por unë mendova se po bënte shaka. Të nesërmen u nis, në orën 2 të mëngjesit. E pyeta mos ishte i pakënaqur dhe më tha “jo”. Kështu iku. Me të mbërritur në Britani më dërgoi një mesazh dhe që nga ai moment nuk patëm më kontakte’.

Pak minuta para përfundimit të emisionit në Report TV mbërriti një informacion nga i cili dyshohet se 32-vjeçari mund të ketë përfunduar pas hekurave në një burg të Anglisë.

