Nga Adriatik Doci

Mënyra dhe format e pretenduara nga politikanë për shtimin e pasurisë, janë sa magjepse aq edhe sfiduese për SPAK. Ish ministri i Brendshëm Flamur Noka, në vitin 2009, ka marrë një kredi si i pastrehë nga Enti Kombëtar i Banesave, me vlerë 5 milionë lekë, për blerje banese, me afat shlyerje 25 vite. Me këto para, Noka ka blerë një apartament me sipërfaqe 83.7, në Rr. “Andon Zako Çajupi”, në Tiranë.

Tre vjet më vonë, në vitin 2012, Flamur Noka deklaron shitjen e këtij apartamenti në vlerën 180 mijë euro. Po këtë vit, me paratë e shitjes së apartamentit 83.7 m2, blen një apartament me sipërfaqe 190 m2, vlerë 151 mijë euro, në Rr. “Sami Frashëri” Tiranë.

Jo vetëm kaq. Por, në vitin 2013, Flamur Noka blen garazh me sipërfaqe 70 m2, me vlerë 22 400 euro. Në deklaratën e vitit 2013, Flamur Noka nuk e deklaron burimin e të ardhurave për blerjen e garazhit.

Por, në deklaratën e fundit të pasurisë, depozituar në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive në tetor të 2021, Noka deklaron se ka blerë dy garazhe me vlerë 22 400 euro, me paratë e shitjes së apartamentit 83.7 m2 në 2012. Këtë herë Noka nuk deklaron sipërfaqen e dy garazheve, por vlera përkon me garazhin e deklaruar në vitin 2013.

Kështu, nga i pastrehë në vitin 2009, Flamur Noka, me apartamentin 83.7 m2 që bleu me kredi të butë nga Enti i Banesave, në vitet 2012 dhe 2013 bëhet pronar i një pasurie me sipërfaqe 260 m2, ku përfshihet apartamenti 190 m2 dhe garazhi apo dy garazhet 70 m2.

Ndërsa vijonte të shlyente kredinë që kishte marrë tek Enti i Banesave si i pastrehë, Flamur Noka blen edhe një makinë me vlerë 40 mijë euro, me burim 30 mijë euro kredi dhe 10 mijë euro nga shitja e një makine në vitin 2011. Në vitin 2021, Noka deklaron edhe një llogari bankare rreth 50 mijë USD.

Noka është përfolur këto ditë si pronar i fshehtë i një vile me vlere të pretenduar 760 mijë euro në Gjirin e Lalzit, ndërsa më parë është akuzuar nga ish-deputeti i PS-së Alket Hyseni se ka përfituar tre apartamente në një pallat në Sarandë, ndërtuar për të pastrehët. Por, për të dyja akuzat e fundit mundojnë provat.

Pasuria Flamur Noka, 2012

Pasuria Flamur Noka, 2013

Pasuria Flamur Noka, 2021/ shqiptarja.com