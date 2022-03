‘The Times’/ Dilema “Hamletiane” e Zelenskyt: Të rrijë apo të ikë nga Ukraina? Është koha të zgjedhë!

Në fjalimin e tij në Dhomën e Komunave të martën, Volodymyr Zelensky citoi “të jesh apo të mos jesh” i Hamletit, duke u shprehur para deputetëve se sa ekzistenciale është lufta e vendit të tij me Rusinë.

A duhet të qëndrojë apo të shkojë?

Me vendimin e tij të guximshëm për të qëndruar në Kiev gjatë pushtimit rus të Ukrainës, me postimet e tij të vendosura, të përpunuara në mediat sociale dhe me frymën e përgjithshme të zgjuarsisë dhe sfidës, Zelensky ka fortifikuar një komb nën tendosje të paimagjinueshme gjatë dy javëve të fundit.

Por me forcat ruse që kercenojne Kievin, duke shpresuar të rrethojnë kryeqytetin, dhe ekipet e vrasësve që thuhet se janë në kërkim të tij, Zelensky tani ka një dilemë. Largohu dhe rusët do ta quajnë frikacak dhe do të pretendojnë një fitore shumë të nevojshme propagandistike. Qëndro dhe ai mund të përballet me kapjen dhe vdekjen, si dhe të rrezikojë linjën e pasigurt ukrainase të trashëgimisë presidenciale.

“Unë dua që ai të qëndrojë, por do ta kuptoja nëse ai vendos të largohet,” tha Oleksandr Danylyuk, ish-ministri i financave i Ukrainës.

“Në fund të fundit, lidershipi duhet të ruhet. Nëse ai vendos të largohet, unë do ta kuptoja, mendoj se edhe shumë ukrainas do ta kuptojnë. Fakti është se ai tashmë ka qëndruar në një kohë të vështirë; ai tashmë u tregua se nuk ishte frikacak.”

Është e vështirë të mbivlerësohet rëndësia e Zelensky, 44, për rezistencën ukrainase. Sigurisht që vetë lufta drejtohet nga ushtria, dhe miliona ukrainas të zakonshëm po bëjnë gjithashtu pjesën e tyre, por roli i Zelenskit si personazh ka një fuqi të madhe simbolike. Sikur të kishte ikur nga Kievi në fillim të luftës dhe të krijonte një qeveri në Lviv apo edhe në Varshavë, siç e kërkuan disa të bënte, i gjithë toni i rezistencës së ashpër të Ukrainës do të kishte qenë ndryshe.

“Është kritike që ai qëndroi në Kiev,” tha Yaroslav Zhelezniak, udhëheqës parlamentar i Voice, një parti opozitare ukrainase. “Një pjesë e madhe e popullsisë sonë po i reziston këtij pushtimi. Një nga faktorët kyç është lideri, kryekomandanti i ushtrisë sonë, i cili tregon se nuk kemi frikë”.

Zhelezniak dhe Danylyuk të dy besojnë se Zelensky më mirë do të vdiste në Kiev sesa t’i jepte Putinit kënaqësinë duke e parë atë të largohej nga kryeqyteti. “Ai do të qëndrojë në Kiev për ushtarin e fundit, për këtë jam i sigurt”, tha Zhelezniak. “Kjo do të thotë shumë.”

Danylyuk është një aleat politik i Zelensky dhe e ndihmoi atë të zgjidhej. Ndërsa të tjerët spekulojnë nëse presidenti mund të evakuohet apo jo, Danylyuk nuk ka dyshime. “Unë e njoh atë si një person shumë të vendosur që dëshiron të jetë në librat e historisë,” tha ai. “Nuk mund ta imagjinoja se do të ikte, nuk është në karakterin e tij. Ai nuk kishte frikë. Kjo është arritja e tij kryesore.”

Një pjesë e apelit të Zelensky është pamundësia e madhe e ngritjes së tij në burrë shteti global. Ai u rrit duke folur rusisht në qytetin e Kryvyi Rih, djalit të Oleksandr dhe Rymma, një shkencëtar kompjuteri dhe një inxhinier. Ai e gjeti famën i ri si një mjeshtër komik, duke krijuar në vitin 1997 një trupë, Kvartal 95, të quajtur sipas lagjes së tij në Kryvyi Rih.

Ai u bë pjesëmarrës në televizionin ukrainas, fitoi Dancing with the Stars në 2006 dhe shprehu Paddington Bear për versionet ukrainase të Paddington dhe Paddington 2 . Në vitin 2015, ai luajti në Servant of the People , duke luajtur rolin e një mësuesi të historisë shkolle, i cili përfundon duke u bërë president pasi një video e tij ku fliste për korrupsionin u bë virale. Ai ishte i famshëm, por askush nuk e merrte seriozisht. Më pas arti u bë jetë në vitin 2019, kur ai kandidoi për president, duke organizuar aktivitete mahnitëse të fushatës me gra të veshura pak dhe duke shtypur kundërshtarin e tij, presidentin aktual (dhe miliarderin e ëmbëlsirave) Petro Poroshenko.

Vitet e para të presidencës së tij ishin me gunga. Donald Trump u përpoq të kthente krahun e tij në hetimin e rivalit presidencial Joe Biden duke kërcënuar se do të ndalonte ndihmën vdekjeprurëse ushtarake. Zelensky, i cili erdhi në pushtet me një mesazh kundër korrupsionit, u kritikua gjithashtu për afërsinë e tij me Ihor Kolomoyskyi , një oligark ukrainas.

Në fillim të luftës, Zelensky u kritikua për besimin e tij të fortë se Rusia nuk do të pushtonte. Por shpërthimi i armiqësive testoi cilësitë e tij më të thella dhe ai nuk u gjet i varfër.

“Koha e luftës është një kohë për Zelensky, në këtë rast ai është një nga më të mirët”, tha Zhelezniak. “Kam shumë mosmarrëveshje me të se si duhet të funksionojë demokracia në Ukrainë, por ai ka mbështetjen time të plotë.”

Sfondi i Zelenskit si aktor, komedian dhe interpretues e ka lejuar atë të komunikojë me shkathtësi me njerëzit e tij dhe komunitetin ndërkombëtar, ndonjëherë duke e kanalizuar me vetëdije Winston Churchill, siç bëri të martën kur i tha Commons se ukrainasit do të “luftonin në pyje”. .

Ai e ka projektuar veten si anti-Putin, i ri ku Putini është i moshuar dhe komik ku Putini është krejtësisht i zymtë. Pamjet e tij në bunkerin e veshur me këmishë kaki duke u ulur me kabinetin e tij dhe gjeneralët bëjnë një kontrast me tavolinat e gjata dhe videotelefonat e ngulitura të Putinit me stafin.

Një tjetër pasuri e fuqishme është gruaja e tij Olena, 44 vjeçe, shkrimtare për Kvartal 95, e cila gjithashtu u rrit në Kryvyi Rih. Dyshja u takuan në shkollë dhe u takuan për tetë vjet përpara se të martoheshin. Ata kanë një vajzë, Oleksandra, 17 vjeç dhe një djalë, Kyrylo, 9 vjeç. Me 2.5 milionë ndjekësit e saj në Instagram dhe pamjen miqësore të Vogue, Olena ka përdorur me mjeshtëri fuqinë e saj të butë. Ajo kohët e fundit lëshoi ​​një letër të hapur për mediat botërore duke dënuar “vrasjen masive të civilëve ukrainas”.

Kjo lëvizje e krijuar mirë për marrëdhëniet me publikun ka fituar simpati të madhe nga publiku dhe politikanët perëndimorë, duke forcuar vullnetin e tyre për të vepruar kundër Putinit. Por ka kufij: thirrjet e Zelenskit për një zonë ndalim-fluturimi ose kërkesat që luftëtarët polakë MiG të dorëzohen në Ukrainë, nuk janë marrë parasysh nga Shtëpia e Bardhë.

“Ai ka vënë një fytyrë njerëzore në gjendjen e vështirë të popullit ukrainas,” tha John Herbst, një ish-ambasador i SHBA në Ukrainë dhe kreu i Qendrës Eurasia në Këshillin Atlantik. “Sinqerisht ai po turpëron liderët perëndimorë që të bëjnë më shumë, me disa suksese, por vetëm disa.”

Por a mund të qëndrojë gjallë? Nuk ka dyshim se Putini dëshiron që Zelensky të vdesë dhe thuhet se ka dërguar ekipe mercenarësh të Grupit Wagner për ta vrarë atë. Adhurimi i ka shqetësuar qartë rusët, me televizionin shtetëror që tani pompon sharje për Zelensky, duke pretenduar se ai është një i varur nga kokaina, që tashmë jeton në Varshavë dhe, ndoshta më e keqja nga të gjitha, një “kukull e MI6”.

“Rusët po përhapin lajme të rreme për fluturimin e liderit tonë”, tha Oleksandr Kornienko, nënkryetar i parlamentit ukrainas. “Ata e kuptojnë rëndësinë e tij për luftën tonë.”

Pavarësisht kërcënimit rus, Zelensky ende po shfaq fytyrën e tij të rraskapitur në publik dhe mban takime në ndërtesat qeveritare. Dje ai publikoi një video nga qendra e Kievit duke akuzuar Rusinë se po zhvillon një “luftë asgjësimi”, por duke pretenduar me optimizëm se “fitorja për Ukrainën dhe paqja për Ukrainën janë të arritshme”.

Forcat ruse që kërkojnë të rrethojnë Kievin mund të kenë ide të tjera. Por aleatët e Zelenskit besojnë se ai nuk do të duhet të ikë, duke argumentuar se qyteti është fort i fortifikuar; edhe qytetarët e thjeshtë janë të pajisur mirë me bomba benzine. “Të gjitha ndërtesat tona qeveritare janë të përgatitura për luftë,” tha Danlyluk. “Bunkerët, kalimet, gjithçka ishte e përgatitur për këtë. Fatkeqësisht edhe rusët e dinë këtë, sepse e gjitha është ndërtuar në kohën sovjetike, por është një sistem i madh. Ne mund ta mbrojmë liderin tonë pa problem. Do të duhej të ishte një tradhti brenda për ta vrarë atë.”

Por çka nëse ndodh më e keqja? Pas presidencës është kryetari i dhomës, Ruslan Stefanchuk, 46 vjeç, por vendit do t’i duheshin zgjedhje për të zgjedhur një president të ri, gjë që nuk ka gjasa në këto rrethana. Rusët gjithashtu mund të kërkojnë të sjellin një lider kukull të tyren, ndoshta Viktor Janukoviç, i cili u rrëzua në vitin 2014.

“Vdekja ose kapja e një udhëheqësi frymëzues të luftës do të ishte një goditje e madhe, por aspak një goditje fatale,” tha Herbst. “Populli ukrainas në tërësi është i vendosur të ruajë lirinë, sovranitetin e tij. Kjo nuk varet nga Zelensky.”

Të paktën tani për tani, Zelensky duket i vendosur të rrezikojë jetën e tij për të qëndruar përkrah bashkëqytetarëve të tij. “Ai është jashtëzakonisht kokëfortë,” tha Danlyluk. “Unë vetëm e di se ai do të qëndrojë.”