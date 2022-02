Autoritetet ukrainase kanë njoftuar vrasjen e një gjenerali të famshëm të forcave çeçene që luftojnë për flamurin rus në Ukrainë.

“Magomed Tushayev nuk do të kthehet më në shtëpi”, shkruan në Twitter diplomati. i njohur ukrainas, Olexander Scherba duke iu referuar burimeve ushtarake.

Ka të dhëna që gjenerali i besuar i liderit të çeçenëve Ramzan Kadyrov, besnik i Putinit, të jetë vrarë gjatë një prite të kryer sot në mëngjes nga ushtria ukrainase në veri-lindje të vendit.

Russian general from Chechnya Magomed Tushayev won’t be coming home from #Ukraine.

What have you lost in Ukraine, Magomed, huh? #RussiaGoHome #StopRussia #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/RD7mhPJLBa

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 26, 2022