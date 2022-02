Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mirëpritur vendimin e Gjermanisë për të dërguar armë në Ukrainë për të ndihmuar në luftimin e pushtimit rus.

Siç kemi raportuar, masa përfaqëson një kthesë të madhe nga Berlini në politikën e tij të gjatë për të mos dërguar ndihma vdekjeprurëse në zonat e konfliktit.

Duke postuar në Twitter në anglisht, Zelensky shkroi: “Gjermania sapo ka njoftuar sigurimin e granatëshedhësve antitank dhe raketave Stinger për Ukrainën. Koalicioni kundër luftës në veprim!”

Germany has just announced the provision of anti-tank grenade launchers and stinger missiles to Ukraine. Keep it up, Chancellor @OlafScholz! Anti-war coalition in action!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022