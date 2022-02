Beatrix Ramosaj ka treguar gjithmonë se ka shoqëri të mirë me futbollistin e njohur Nejmar.

Këngëtarja ka folur edhe gjatë qëndrimit të saj në “Big Brother Vip” për njohjen me futbollistin Brazilian. Ajo rrëfeu asokohe se Nejmar është djalë i mirë dhe me këmbë në tokë duke shtuar se janë shumë shokë të mirë. Por së fundmi në rrjet po qarkullon një foto ku ndjekësit kanë kapur një detaj që sjell dyshime.

Fotoja në fjalë tregon dy story të ndryshme, një postuar nga Batrix dhe një nga ylli i PSG. Por e përbashkëta e dy postimeve është një varëse, që duket se është e njëjta në fotot e të dyve.

Varësja e njëjtë në qafën e të dyve mund të jetë edhe rastësi por megjithatë gjatë një loje të zhvilluar në një emision vitin e kaluar, Ramosaj zbuloi disa biseda private në “Instagram” me Neymar.

“Është siklet. I kam shumë shokë të ngushtë”, tha fillimisht Beatrix, e cila mesa duket u vendos në siklet gjatë kësaj loje, ndërkohë që më pas u bind për të zbuluar mesazhet:

Nejmar: Më mungon

Beatrix: Më mungon gjithashtu dashuri. Me zor pres të të takoj

“Është mënyra se si flet me njerëzit e dashur”, tha këngëtarja kur i thanë se qenka bisedë me zemra.

Beatrix Ramosaj me dy futbollistet e PSG, Neymar dhe Mbappe

Kujtojmë se kur tregoi për njohjen me futbollistin brazilian, këngëtarja tha se ishte një mesazh i Neymar që çoi në nisjen e miqësisë së tyre, për të vazhduar me takimet në festa të përbashkëta.

Beatrix Ramosaj u shpreh se ai është djalë i mirë dhe me këmbë në tokë.

Biseda:

Dj Dagz: Trixa a më duket a kam parë një lajm, diçka me Mbappe dhe Neymar. I ke shokë?

Beatrix: Po

Sarah: Kë ke shok, Neymar?

Beatrix: Po

Sarah: Futbollistin mi?

Beatrix: Po

Donaldi: Si, qysh, tek?

Beatrix: Po më ka pas shkruar vite përpara, pastaj me shoqërinë në Paris me kushërirën, kishim shoqëri të përbashkët. Ishim te festa.

Dj Dagz: U njohët?

Beatrix: Po. Më shkruajnë gjithmonë, janë shumë të mirë, shumë sjellshëm. Shumë shokë të mirë. Janë shumë me këmbë në tokë. Këtu i ke do që nuk kanë bërë kurrgjë e bëjnë mendjen e madhe. Ke njerëz me famë botërore e nuk i thyejnë rregullat.

Dj Dagz: Mbaj mend që keni qenë te një festë

Beatrix: Po. Janë shumë të mirë./panoramaplus

g.kosovari