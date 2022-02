Bashkia e Tiranës ndriçohet me ngjyrat e flamurit ukrainas, Veliaj: Solidarizohemi me të drejtën e tyre për të jetuar të lirë

Bashkia e Tiranës ka shprehur solidaritet me qytetarët e Ukrainës që po jetojnë një moment të vështirë si pasojë e kërcënimit të pushtimit rus. Në shenjë solidariteti Bashkia e Tiranës është ndriçuar me ngjyrat e flamurit ukrainas.

“Si Kryetar i Bashkisë së Tiranës, jam shumë krenar për banorët tanë ukrainas! Më pëlqen që ata lulëzojnë dhe përparojnë këtu! Ata gjithashtu duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë në vendin e tyre! Ne ndriçuam godinën e bashkisë me ngjyrat e flamurit të Ukrainës në solidaritet të së drejtës së tyre për të jetuar të lirë nga shtypja dhe lufta e pakuptimtë”, shkruan Veliaj.

I am so proud of our Ukranian residents! I love it that they thrive and prosper here! <br><br>They should also be able to do so in their home country! We lit City Hall in in solidarity of their right to live free of opression & senseless war!

