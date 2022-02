Sot në orën 18:00 do të luhet supersfida e Seria A, Napoli-Inter.

Kjo do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja palët pasi fitorja do të thotë shumë në rrguëtimin e fitores së Scudettos. Është një ndeshje që nuk shikon favoritë, me dy ekipet rivale për kampionat të cilat janë në formë shumë të mirë.

Inter vjen i karikuar pas asaj fitoreje ndaj Romës në çerekfinalen e Kupës së italisë, dhe sot do të japi gjithçka brenda në fushë për t’u afruar akoma e më pranë yllit të dytë mbi simbol.

Napoli nuk ka në dispozicion Lozanon, Tuanzebe dhe Ounas.

Interi nuk ka sot ndaj kësaj ndeshje Correan, Gosens, Bastoni dhe Vecino.

Formacionet e mundshme:

Napoli shijon shijen e ëmbël të një sfide kampionati dhe i gjithë qyteti mblidhet rreth skuadrës së Spallettit, që do të luajë nesër kundër Interit kryesues. Një pikë i ndan dy skuadrat (edhe nëse zikaltërit kanë një ndeshje më pak me Bolognan) dhe në rast fitoreje, të paktën për një natë, do të jenë kryesuesit e kampionatit.

Pritshmëritë po rriten në mesin e tifozëve, rreth 100 prej të cilëve mirëpritën lojtarët pasi arritën në hotël me brohoritje dhe një pankartë që shkruhej: “Natën para provimit”.

“Ne kemi një ëndërr në zemrat tona, Napoli të kthehet kampion” është një nga koret e shumta të tifozëve për të mbështetur ekipin në ndeshjen më të rëndësishme të vitit. Të gjithë të bashkuar drejt ëndrrës, atij të titullit kampion që mungon prej 32 vitesh.Në stadiumin “Maradona” vjen një Inter i dëmtuar nga disfata në derbi që në fakt ka rihapur kampionatin.

g.kosovari