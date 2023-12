Nata e Vitit të Ri është festa më supersticioze që ekziston. Ne lëmë pas vitin e vjetër dhe e shikojmë të ardhmen me pozitivitet, duke shpresuar gjithmonë për më të mirën. Kjo ndjenjë përkthehet në rite fati të mirë dhe gjeste, që synojnë tërheqjen e fatit të mirë.

Në Itali nuk mund të mungojë darka me bazë sallam derri dhe thjerrëza, e shoqëruar me koncerte, valle dhe lojëra me letra. Por si e kalon natën e Vitit të Ri pjesa tjetër të botës? Zbuloni traditat dhe ritet të fatit.

Brazili

Në natën e Vitit të Ri, vendi i Amerikës së Jugut feston me tre lloje menush në varësi të faktit nëse vendet janë afër detit, apo në zonat më të brendshme. Djemtë priren të vishen me të verdha, në nderim të diellit, jetës dhe arit, një simbol i bollëkut. Është zakon që kryefamiljari të hedhë një gotë verë mbi supe, për të shmangur fatin e keq, ndërsa të rinjtë e qyteteve bregdetare nuk heqin dorë nga noti i mesnatës.

Belgjika

Të pastrosh trupin pas qejfeve të Krishtlindjeve për t’u përgatitur për vitin e ri. Kështu festohet Viti i Ri në Belgjikë, me një supë të këndshme me qepë që mbyll darkën dhe festimet në dritën e parë të agimit. Është një ogur i mirë të vendosni një monedhë ose disa gjethe lakre nën pjata.

Kinë

Këtu nata e Vitit të Ri nuk festohet më 31 dhjetor, si në kalendarin gregorian, por në një ditë që ndjek kalendarin hënor, i cili mund të ndryshojë nga 21 janari deri më 19 shkurt. Festimet zgjasin dy javë dhe përfundojnë me festën e fenerëve.

Gjatë festimeve njerëzit vishen me të kuqe, një ngjyrë e cila, sipas traditës, do të frikësonte Nianin, përbindëshin mitologjik që sipas legjendës dilte nga strofulla e tij çdo 12 muaj për të gllabëruar qeniet njerëzore, atë të përfaqësuar nga maska ​​e luanit që parakalon nëpër qytet.

Gjermania

Gjatë Vitit të Ri gjerman, njerëzit vishen, pinë verë të kuqe dhe hanë arra. Më tradicionalistët pinë Feuerzangenboëie, një pije vëllazërore e bërë me verë, kanellë dhe rum.

Në fund të mbrëmjes, në tryezë lihet një pjatë e mbushur me ushqime, për të pritur vitin e ri me mbarësi dhe bollëk.

Japonia

Në Tokën e Diellit që lind, natën e Vitit të Ri përfitohet për të bërë një pastrim të madh të shtëpisë , i cili zgjat tre ditë, deri më 3 janar. Gjatë kësaj periudhe festohet duke falënderuar perënditë për të korrat dhe duke mirëpritur shpirtrat e të parëve duke dekoruar shtëpinë me degë pishe, bambu dhe kashtë. Në mesnate kambanat e tempujve budistë bien 108 herë për të rrëfyer të gjitha mëkatet e njerëzve.

Greqia

Nëse festoni në shtëpi, çdo mysafir, sapo të hyjë në derën e përparme, duhet të hapë një shegë: sa më shumë fara të derdhen në dysheme, aq më i mirë do të jetë fati i tij gjatë vitit. Në tryezë shërbehet ëmbëlsira e Shën Vasilit, brenda së cilës është fshehur një monedhë. Ai me fat që e gjen do të ketë një vit të pasur dhe të begatë.

Anglia

Gjatë natës së Vitit të Ri është zakon të hahet gjeldeti i mbushur me gështenja dhe puding, pak si në Krishtlindje. Mbrëmja vijon me lojëra të ndryshme, si peshkimi me duar i frutave të thata që notojnë mbi një pije të ndezur me flakë, kërcimi brenda një rrethi të përbërë nga 13 qirinj të kuq të vendosur në dysheme pa fikur as edhe një dhe në fund, ngrënia e një molle që gjendet e varur në një fije pa e fikur qiriun në skajin tjetër.

Rusia

Këtu nata e Vitit të Ri festohet edhe dy herë. Më 31 dhjetor, sipas kalendarit gregorian dhe më 13 janar sipas kalendarit Julian (i quajtur edhe Viti i Ri i Vjetër). Më 31 dhjetor presim mesnate për të kërcyer dhe për të ngrënë një ëmbëlsirë tipike dhe të mbarë, kumbulla të thata të mbushura me lajthi dhe të mbuluara me salcë kosi. Më pas, në zilen e dymbëdhjetë të kambanave, dera e përparme hapet për të pritur me gëzim vitin e ri.

Spanja

Spanjollët presin mesnatën duke ngrënë buñuelos, petë sfoliatë të mbuluara me sheqer. Në tingujt e parë të vitit të ri është zakon të hidhen dymbëdhjetë rrush, një për çdo muaj, për të tërhequr fat dhe bollëk.

Edhe këtu, njerëzit përpiqen të veshin diçka të kuqe. Për më tepër, është një ogur i mirë të vendosni një unazë në gotën e bukës së parë, e cila do t’i sjellë fat atij që e mban.

Tajlandë

Viti i Ri Thai festohet nga 13 deri më 15 prill, që përkon me fillimin e vitit budist. Është një nga festivalet më të shumëpritur të vitit dhe më i ndjekur nga turistët. Tradita thotë se ofertat i bëhen tempullit duke lagur imazhet e Budës me spërkatje uji dhe duke pastruar tërësisht shtëpitë.

Kjo rezulton me një luftë uji të hedhur mbi kalimtarët, e cila sipas traditës do të largonte fatin e keq. Për ta bërë këtë, përdoret gjithçka, nga legenët tek bastunët e deri te elefantët.