Përveç polemikave të shumta që ka krijuar botimi i kujtimeve të tij në librin “Spare” për Princin Harry, ai i ka sjellë atij edhe një shumë të mirë dollarësh dhe mbi të gjitha djali më i vogël i mbretit Charles III ka thyer edhe një rekord. Sipas librit të rekordeve botërore Guinness, ‘Spare’ u bë botimi ‘jofiction’ më i shitur i të gjitha kohërave. Libri, i cili përmban sekrete befasuese për familjen mbretërore britanike, shiti 1.43 milionë kopje në ditën e parë të shitjes, duke vendosur kështu një rekord të ri. Rekordi i mëparshëm për librin jo-fiction që shiti më shumë kopje në ditën e publikimit ishte “A Promised Toka” e ish-Presidentit Barack Obama. Ky u botua në vitin 2020 dhe në ditën kur doli në shitje shiti 887,000 kopje, sipas shifrave të Guinness. Për momentin, botuesi Penguin Random House, përgjegjës për botimin e ‘Spare’, raportoi se libri është tashmë në botimin e dytë, pas një botimi të parë prej dy milionë kopjesh.

Edhe para se të dilte në shitje, libri i shkruar nga Princi Harry ishte në qendër të vëmendjes për shkak të zbulimeve që përfshin, të cilat lidhen me jetën e tij në pallat, prindërit, jetën e tij private dhe përfshin situata për mënyrën se si ai humbi virgjërinë e tij dhe sa njerëz ka vrarë në Afganistan, ndër të tjera. Harry kohët e fundit pretendoi se ai la jashtë shumë materiale dhe se “Spare” “mund të kishte qenë në dy libra” dhe se drafti fillestar i kujtimeve ishte dy herë më i gjatë se ai që përfundoi duke u botuar, tha për The Telegraph.

Ai zbuloi gjithashtu se zgjodhi të hiqte disa detaje që shkaktuan marrëdhëniet e tij të tensionuara me babanë e tij, Mbretin Charles III, dhe vëllain e tij, Princin William, sepse ai mendonte se ata nuk do ta falnin kurrë nëse do t’i kishte përfshirë ato.