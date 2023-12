De Laurentiis i bën një dhuratë të veçantë tifozëve në vigjilje të Krishtlindjeve. Tashmë është zyrtare: Victor Osimhen-Napoli zgjasin bashkëpunimin ndërmjet tyre deri në 2026. Kontrata aktuale përfundonte në 2025, por këtë të shtunë, Osimhen ka firmosur kontratën e re, me kushte të reja. Me këtë kontratë, Osimhen bëhet lojtari më të paguar në Serie A, pasi sipas mediave, sulmuesi nigerian do të paguhet afro 10 milionë euro në sezon.

De Laurentiis arriti të fus në kontratën e re një klauzolë largimi prej 120-130 milionë euro.

/a.d