Ministri i Brendshëm Xhelal Zveçla ka dalë në një deklaratë për mediat ndërsa janë ekspozuar dhe armë e gjetura ditën e djeshme në Veri të Kosovës.

Në një deklaratë për mediat, ndërsa e ka cilësuar sulmin e djeshëm si terroristë, është shprehur se plani i presidentit serb Aleksandër Vuçiç për të destabilizuar sigurinë në Kosovë, dështoi.

Mes të tjerash ai ka theksuar se përveç armëve u gjetën dhe harta, që sipas tij tregojnë organizimin e sulmit

“Policia jonë e ballafaquar me një sërë sulmesh mirë të organizuar nga persona të maskuara që nuk ishin civilë, por të ishin njësi të financuara dhe mbështetur politikë nga Serbia. Ata individë kanë pasur dhe mjete të rënda që kanë zhvilluar operacionin e tyre. Plani i tyre i dhënë nga Vuçiç për të përshkallëzuar situatën e sigurisë në vendin tonë tashmë ka dështuar. Asjnjë person civilë nuk është lënduar nga ky sulm. Janë 6 terroristë që janë në spital dhe po marrin ndihmën mjekësore. Përveç armëve janë gjetur dhe harta dhe plane të cilat tregojnë për organizmin e gjatë të mirëmenduar dhe të bashkërenduar. Këtu nuk kemi të bëjmë me grupe lokale por me organizim terroristë që është organizuar nga Beogradi”-tha ai.

