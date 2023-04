Analisti Preç Zogaj ka folur këtë të Martë në studion e “Milori Live” në Klan News për fushatën e Partisë Socialiste para zgjedhjeve të 14 Majit.

Zogaj u shpreh se kjo fushatë ndryshe është një reflektim i një komunikimi tjetër politik në terësi.

“Ka ndryshuar fushata elektorale në terësi, nuk janë ato të ngarkuara me slogane, postera, spote si para shumë vitesh. Tani komunikimi ka ndryshuar dhe mendoj se kudo në botë, fushatat pak a shumë reflektojnë këtë ndryshim thelbësor që ka pësuar komunikimi në politikë, kryesisht përmes rrjeteve sociale.”

Mbjelljen e pemëve nuk përbën diçka të re për analistin, madje sloganin e zgjedhur nga ana e socialistëve e cilëson të rëndomtë.

“Këto janë gjeste simbolike, të konsumuara janë, nuk kanë ndonjë gjë të re, kërkojnë të përcjellin një mesazh, por njerëzit që i shikojnë me lopata e kuptojnë se e kanë tepruar me beton, pala tjetër mund të prezantohej aty me mini kulla betoni për të ironizuar fushatën. Kanë ndërtuar më shumë se në gjithë historinë e demokracisë. Slogani është i rëndomtë, se kanë vra mendjen. Nuk kanë nevojë, ka arrit në një pikë vendi ku shumë mjete që përdoreshin më parë nuk janë më të nevojshme, i përdorin sa për formë, sa për të thënë e kemi sloganin. Slogani dikur ishte mobilizues, kishte shumë rëndësi, tani s’ka as bukuri asgjë, gjë e zakonshme. Ça sensi ka, kush thotë të shkojmë mbrapa? Jo se nuk kanë fantazi në shtabin e PS, por e kanë zëvëndësu me forma të tjera, vota merret me foto të tjera.”

Në përgjithësi, Zogaj theksoi se fushata e mazhorancës është propagandistike duke shtuar se socialistët janë të bindur për fitoren në shumicën e bashkive.

“Kjo fushata e PS do jetë më shumë propagandistike, takime për të ekspozuar suksesin dhe për të bërë premtime. Unë jam shumë kurioz të shoh nëse do ketë llogaridhënie, ajo mungon në fushatat elektorale prej kohësh, kështu shndërrohen në manifestime dhe zhvishen nga thelbi i fushatës elektorale në pluralizëm, ku llogaridhënia është njëri bosht, ndërsa programi është tjetri. Progamet këtu nuk janë spontane, nuk harmonizohen me pjesën tjetër. Gjërat që premtohen ose s’bëhen ose bëhen ndryshe nga ç’janë premtuar. Është në zakonet e PS të Ramës që të fokusohet te propaganda, filozofia përmblidhet në një fjali: Puna diçka, propaganda gjithçka! Përtej kësaj, sondazhet i favorizojnë socialistët, ata pak a shumë kanë bindjen se do fitojnë më shumë sesa opozita.”

Analisti deklaroi se opozita nga ana tjetër nuk ka asnjë alternativë fituese dhe se në Shqipëri po normalizohet mos rrotacioni.

“Me opozitën e Shqipërisë, PS dhe Ramës u ka pjellë gjeli, kjo opozitë vetëm sapo zvogëlohet, këtu po normalizohet mos rrotacioni. Shqipëria po futet në një periudhë që nuk dihet sa do zgjasë dhe s’ka rrotacion më! Jam duke folur që opozita nuk po arrin të krijojë një alternativë fituese, këtu i bihet me një vrimë prej vitesh. PS-së i peshon bishti më shumë sesa sqepari, është një e majtë që e mban të bashkuar një frymë, një ide pushteti, forcë për të qeverisur dhe ajo trashëgohet dhe në familje, kjo do jetë dhe pas 9 vjetësh dhe kjo përcakton kuadratin elektoral.”

