Sipas nënkryetarit të demokratëve, nëse mbështetësit e Berishës do të sfidojnë kandidatët e Bashës në zgjedhjet e pjesshme vendore, me qëllim për t’i kërkuar atij më pas dorëheqjen, nuk do të arrijnë asgjë.

“Ata që nuk mbështesin kandidatët e PD-së, sigurisht i bie që do të mbështesin kandidatët e Edi Ramës, ose të LSI-së. Zoti Basha matet me rezultate politike dhe me zgjedhje politike”, thotë Gjekmarkaj.

Protestuesit që e presin Bashën në takimet me bazën e demokratëve, thotë se i kujtojnë Hysni Milloshin. “Më duken guerilje nga pakica shumë, shumë të vogla”.