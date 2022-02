‘Ligji nuk na pengon të përdorim simbolet tona. E gjithë fushata do jetë me flamur e logo të PD-së. Do u themi votoni Spahiun në Shkodër dhe demokratët do të dinë se kë do të votojnë. ‘Shtëpia e Lirisë’ ka simbolin e vet. Do jenë emrat e kandidatëve, qytetarët që do të votojnë në mendjen e tyre e dinë shumë mire. ‘Mënyrën sesi reagojnë qytetarët do të shohim në fushatë. Ne hyjmë në garë kundër Edi Ramës dhe hyjmë për të fituar në 6 bashkitë. Unë nuk mendoj se e dëmton opozitën, pasi realiteti ka treguar se pjesa dërrmuese janë me Komisionin e Rithemelimit’- tha Spaho.

Nga ana tjetër, Spaho theksoi se Lulzim Basha është i shkarkuar nga anëtarësia e PD-së dhe se është vetëm kryetar i Edi Ramës. Sipas Spahos gjykata e ka vonuar vendimin për miratimin e ndryshimeve statutore të miratuar në Kuvendin e 11 dhjetorit, në mënyrë që Berisha mos të regjistrohej me logon e PD-së.