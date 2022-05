Mazhoranca ka rënë dakord me draftin e kreut të Grupit Parlamentar të PD-së Enkelejd Alibeaj, për kushtet dhe kriteret për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës. Kjo do të thotë se në tre raundet e para, ekskluzivitetin për të propozuar kandidatë do ta ketë vetëm opozita dhe më pas në të katërtin e të pestin mazhoranca mund të shohë nëse do që të bëjë propozime.

Ajo që pritet tashmë është që opozita të ulet në negociata, të sigurojë firmat e nevojshme për të propozuar kandidatë dhe më pas do të shihet sesi do të gjykohen kandidaturat, nëse do të jenë disa të tilla.

Enkelejd Alibeaj: Propozimin na e jep Kushtetuta, nuk na e jepni ju. Tre raundet e para propozimi të jetë i opozitës. Jeni dakord me dokumentin që u kemi dhënë, kaq e thjeshtë është.

Taulant Balla: E zgjidhëm, ramë dakord. Deri në raundin e tretë propozimet i keni ju. Deri në raundin e tretë i keni ju, bëjeni si ta doni ju. Mos harroni, nëse doni të konsultioniu ndonjë emër na thoni se kur. Atëherë ramë dakord. Pranohet dokumenti juaj deri në raundin e tretë në raudin e katërt e përcakton Kushtetutën.

Enkelejd Alibeaj E di që po flet si kryetar Kuvendi por bëje kur të bëhesh. Ok, u vendos.

