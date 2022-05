Deputeti i PD, Luçiono Boçi shprehet i bindur dhe edhe dy raundet e tjera për zgjedhjen e presidentit do të dështojnë.

Në Vizion Plus, Boçi thotë se deklaratat e bëra nga Rama tregojnë se presidentin do e zgjedhë ai vetë.

“Raundi i parë dështoi, edhe i dyti do dështojë është e sogur edhe i treti e nuk do ketë emra. Kush do e sillte emrin sot?

Thellë thellë duke e gjykuar sipas deklaratave tregon që Rama është i bindur që do e zgjedhë ai presidentin. Do përdorë tani një mashë sic mund të jetë Alibeaj. Ky është një proces farsë”, tha Boçi.