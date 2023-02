Presidenti i Ukrainës Volodymir Zelesky ka deklaruar ditën e sotme se vendi i tij ka kryer përgjime ndaj Moskës ku sipas tij Rusia po planifikon të shkatërroj Moldavinë. Presidenti ukrainas e ka bërë këtë deklaratë përpara të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel.

“E kam informuar presidentin moldav Maia Sandu se kemi përgjuar planin e shkatërrimit të Moldavisë nga inteligjenca ruse”, ka deklaruar ajo.

Zelensky tha se plani ishte shumë i ngjashëm me atë të hartuar nga Rusia për të marrë kontrollin e Ukrainës, madje ka rrëfyer se dokumentet tregonin kur do të ndodhte zbatimi i planit, kush do ta zbatonte dhe mënyra se si plani do të funksiononte. Ai shtoi se mënyra se si do të vendosej kontrolli rus mbi Moldavinë, do të ishte thyerja e demokracisë në vend.

Megjithatë Zelensky u shpreh se nuk arritën të mësonin nëse Putin e dha urdhrin për zbatimin e planit. Presidenti ukrainas i ka bërë thirrje të gjithë përfaqësuesve të vendeve se nëse nuk ndalohet plani i shkatërrimit të Ukrainës, Putin do vazhdojë të bëj të njëjtën gjë edhe me shtetet e tjera./m.j