Ajo që habiti më shumë Peter Russell, zyrtarin në pension të qeverisë që vuri re për herë të parë objektin e çuditshëm në pikturën e Waldmüller në 2017, është se si konteksti në të cilin jetojmë ndikon në aftësinë tonë për të interpretuar atë që shohim: “Në 1860 çdo vëzhgues do të kishte identifikuar që vajza ka në duar një libër lutjesh. Sot të gjithë shohim një grua të re të zhytur nga njoftimet e smartfonit të saj”, tha ai.

Nuk është hera e parë që ne vërejmë udhëtarë (të supozuar) në kohë në pikturat antike. Një shembull tjetër është piktura e vitit 1937 e artistit italian Umberto Romano, Mr. Pynchon and the settling of Springfield, ku një nga personazhet duket se po shikon një smartphone, që në fakt është ndoshta një pasqyrë e thjeshtë./m.j

In the #painting “Mr. Pynchon and the Settling of Springfield” by Umberto Romano (1937), see anything weird? pic.twitter.com/akeeW9S3PQ

— CC (@CrickettCook) September 25, 2017