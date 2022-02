Zbardhet marrëveshja që ka firmosur grupi i Sali Berishës me Lëvizjen Socialiste për Integrim për të garuar bashke ne zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 marsit.

Sipas marrëveshjes, drejtuese politike e Koalicionit është “Partia Demokratike e Shqipërisë e pëfaqësuar nga Komisioni i Përkohshëm i Rithemelimit”.

Më herët, Berisha publikoi edhe logon e “Shtëpisë së Lirisë”. Një ditë më parë, ish kryeministri konfirmoi se koalicioni me LSI-në do të jetë vetëm për zgjedhjet e 6 marsit.

MARREVESHJA

“Sot më datë 31.1.2022, ne partitë politike të mëposhtme:

Ne po bashkohemi, si parti dhe si qytetarë, për t’i sjellë ndryshimin Shqipërisë.

Të gjithë e dimë që duhet ndryshim. Shqiptarët janë të fortë. Shqipëria është e fortë. Ka vetëm një njeri përgjegjës për dështimin e Shqipërisë në 8 vitet e fundit dhe ky është Edi Rama.

Ne po ndajmë të njëjtat vlera e parime politike, si edhe në vizionin për qeverisjen e vendit.

Dëshirojmë të koordinojmë angazhimet dhe kontributin për fitoren e përbashkët politike dhe prandaj

Vendosëm që:

Të formojmë një koalicion të gjerë opozitar dhe për të konkuruar së bashku në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në Bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Rrogozhinë, Vorë dhe Lushnje, të datës 6 mars 2022

Emri i koalicionit është “Shtëpia e Lirisë”

Shkronjat nistore të koalicionit do të jenë “SH-L”.

Ndërkohë që pjesë e koalicionit do të jetë dhe Partia Demokristiane e Nard Ndokës. Marrëveshja është firmosur nga sekretari I Përgjithshëm I LSI-së, Endrit Braimllari, Flamur Noka si përfaqësues i Komisionit të Rithemelimit, po ashtu dhe Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka.

“Partia udhëheqëse e koalicionit, sipas parashikimeve të nenit 65 e vijues të Kodit Zgjedhor është partia Lëvizja Socialiste për Integrim.

* Të autorizojmë zj. Monika Kryemadhi, Kryetari i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, ose të autorizuarin prej saj, që të paraqesë pranë Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve (KQZ) kandidatët për kryetar bashkie në këto njësi, si dhe çdo dokumentacion tjetër të nevojshëm për regjistrimin e koalicionit dhe kandidatëve deri në përfundim të procesit zgjedhor.

*Të autorizojmë Z. Endrit Braimllari që: a. Të paraqesë kërkese për regjistrimin e Koalicionit, së bashku me këtë marrëveshje, pranë KQZ-së. b. Të përfaqësojë Koalicionin gjatë procedurës së shortit, në KQZ, për renditjen e subjekteve zgjedhore në fletën e votimit. c. Të caktojë vëzhguesit e Koalicionit në KZAZ-të, KQV-të dhe VNV-të, në të gjithë vendin.

*Termat konkrete të bashkëpunimit brenda koalicionit do të përcaktohen nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe të partive politike në përbërje të tij.

*Në listën shumëemërore të Koalicionit zgjedhor do të përfshihen, për çdo parti të koalicionit, numri i kandidatëve dhe renditja e tyre, bazuar në peshën elektorale që rezulton për secilën parti. Kandidatët në listat shumeemërore të Koalicionit, pavarësisht se cilës parti i përkasin, do të konsiderohen dhe vlerësohen si kandidatë vetëm të Koalicionit, duke shmangur trajtimin e tyre sipas përkatësive partiake.

*Kjo marrëveshje hyn në fuqi menjëherë ditën e nënshkrimit të saj”, thuhet në marrëveshjen e Shtëpisë së Lirisë.

g.kosovari