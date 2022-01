Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ka mbajtur fjalën e parë në Këshillin e Sigurimit në OKB, ku Shqipëria merr pjesë për herë të parë si anëtare jo e përhershme. Fokusi i diskutimin në OKB ka qenë tema ‘Gratë, Paqja dhe Siguria’, ku ministrja e ka vënë theksin tek sfidat me të cilat gratë vijojnë të përballen edhe në ditët e sotme. Xhaçka thotë se gratë ende luftojnë për gjërat më thelbësore, siç është barazia.

“Dhe gjatë gjithë këtyre viteve një mendim më ka shoqëruar në mënyrë konstante: Si është e mundur që gratë duhet akoma të luftojnë për diçka kaq elementare si barazia, e për të njëjtat të drejta si burrat që janë gjysma tjetër e popullsisë? “, tha Xhaçka.

Duke sjell në vëmendje vendet që ende janë në luftë ditët e sotme, Xhaçka tha se gratë aktiviste përballen me kërcënime, deri tek rrëmbimet ose zhdukjet nga vetë autoritetet qeverisëse. Sipas saj edhe përse burrat janë shkaktarët kryesorë të luftërave, pasojat e saj i vuajnë gratë. Kjo gjë, tha Xhaçka ka ndodhur edhe në Kosovë gjatë luftës, ku gratë torturoheshin e përdhunoheshin.

“Aktivistet gra përballen me kërcënime dhe rreziqe, ku përfshihen ndalimet arbitrare, rrëmbimet e zhdukjet nga autoritetet qeveritare, madje edhe vrasje nga autoritetet qeveritare, jo vetëm për shkak të rreziqeve të zakonshme që vijnë me aktivitete e tilla në zonat e konfliktit, por edhe për faktin që janë gra.

E them si një mësim që ne shqiptarët e kemi nxjerrë nga historia jonë. E pamë këtë në Kosovë. Gratë u lanë pas për t’u kujdesur për familjet e tyre, gratë u lanë pas për të mbledhur pjesët e mbetura. Gratë përdhunoheshin, torturoheshin dhe vriteshin si shënjestra të qëllimshme të një fushate kriminale të spastrimit etnik”, tha Xhaçka.

Xhaçka ka vënë theksin tek prioriteti i qeverisë shqiptare sa i përket barazisë gjinore, duke theksuar se Shqipëria renditet tek 5 qeveritë e para me barazi gjinore të balancuar dhe 75% të posteve ministrore i mbajnë gratë.

“Barazia gjinore është një prioritet i lartë për Qeverinë Shqiptare, jo vetëm me fjalë dhe politika, por edhe me veprime e arritje konkrete. Shqipëria renditet aktualisht ndër 5 qeveritë e para me barazi gjinore të balancuar, me 75% të posteve ministrore të mbajtura nga gratë”, vijoi ministrja.

Ministrja tha edhe katër pikat që Shqipëria propozon për mbrojtjen e grave dhe përfaqësimin e tyre.

“Së pari, të mbështesim dhe të vëmë në dispozicion burime për organizatat relevante të OKB-së për të ofruar të gjithë mbrojtjen dhe mbështetjen e nevojshme për gratë aktiviste të të drejtave të njeriut, paqendërtueset dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile që janë në rrezik, duke përfshirë ato që kanë informuar Këshillin e Sigurimit ose janë angazhuar në cilësi të tjera me sistemin e OKB-së.

Së dyti, të krijojmë mekanizma financimi fleksibël të afta për të vepruar shpejt dhe për t’u përgjigjur me shpejtësi kur gratë lidere përballen me kërcënime dhe akte ndëshkimore – Krijimi i Dritares së Financimit për Gratë Aktiviste të të Drejtave të Njeriut më herët sot është një zhvillim pozitiv dhe Shqipëria do të japë kontributin e saj për fondin.

Së treti të rrisim fondet për organizatat dhe lëvizjet për të drejtat e grave dhe për organizatat e lëvizjet e te drejtave të grave të udhëhequra nga gratë, në zonat delikate dhe të prekura nga konflikti.

Së katërti, të rrisim llogaridhëniën në lidhje me gratë, paqen dhe sigurinë duke pasur një qasje me tolerancë zero ndaj akteve hakmarrëse kundër grave aktiviste dhe mbrojtësve të të drejtave të njeriut.

Këshilli duhet të luajë një rol thelbësor në këtë drejtim. Një rol vendimtar. Nuk mund të ketë paqe pa gratë dhe do të ishte e pafalshme të përjashtohej gjysma e njerëzimit nga përpjekjet që synojnë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare”, përfundoi Xhaçka.

