WhatsApp më në fund ka shtuar avatarë të personalizueshëm për përdoruesit e tij. Do të thotë që tani mund të krijoni një paraqitje digjitale të vetes që mund ta përdorni në të gjithë aplikacionin.

Funksioni ishte përfolur shumë në internet muajt e fundit dhe është tashmë i disponueshëm në shërbimet e tjera në pronësi të Meta -s, Facebook dhe Instagram.

Por tani është drejtpërdrejt në WhatsApp, kështu që mund të filloni të krijoni nga sot.

Ju mund të përdorni avatarin tuaj të personalizuar si foto të profilit tuaj WhatsApp.

“Avatari është një version digjital i juaji që mund të krijohet nga miliarda kombinime të stileve të ndryshme të flokëve, tipareve të fytyrës dhe veshjeve,” shpjegoi WhatsApp.

“Dërgimi i një avatari është një mënyrë e shpejtë dhe argëtuese për të ndarë ndjenjat me miqtë dhe familjen.

“Mund të jetë gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të përfaqësuar veten pa përdorur foton tuaj reale, në mënyrë që të ndiheni më në privatësi.”

“Ne do të vazhdojmë të ofrojmë përmirësime stili duke përfshirë ndriçimin, hijezimin, teksturat e stilit të flokëve dhe më shumë që do t’i bëjnë avatarët edhe më të mirë me kalimin e kohës.”

WhatsApp thotë se funksioni i ri do të shpërndahet për përdoruesit kudo që nga sot.

Pra, nëse doni ta kontrolloni, sigurohuni që e keni përditësuar WhatsApp-in tuaj në versionin më të fundit të aplikacionit.

/e.d