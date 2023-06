Të shtëna me armë zjarri janë shënuar në kryeqytetin suedez, Stokholm, ku një djalë 15-vjeçar humbi jetën dhe 3 të tjerë të plagosur.

Sipas policisë suedeze, rrethanat e këtij rasti tragjik mbeten ende për t’u sqaruar. Rreth një orë pas ngjarjeve, dy burra u arrestuan pas një ndjekjeje në pjesën jugore të kryeqytetit suedez, sipas të njëjtit burim.

Pasi u alarmua për të shtëna me armë zjarri pranë një sheshi në sektorin jugor policia gjeti dy persona në vendngjarje me plagë me armë zjarri. Dy të plagosur të tjerë ndodheshin aty pranë, njëri prej të cilëve humbi jetën.

Tre të tjerët u dërguan në spital.

Të plagosurit janë një tjetër adoleshent, po ashtu 15 vjeç, një burrë dhe një grua, përkatësisht 45 dhe 65 vjeç, të dy sipas policisë.

Vitet e fundit, Suedia ka luftuar për të frenuar një valë sulmesh me armë dhe bombardime, që i atribuohen zgjidhjes së numrit mes bandave të përfshira kryesisht në trafikun e drogës.

