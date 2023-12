Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka shkuar menjëherë drejt Peqinit, pas ngjarjes së rëndë, ku Sokol Mjacaj vrau me armë zjarri brenda burgut të sigurisë së lartë Arben Lleshin dhe plagosi Indrit Shaqajn.

Në një komunikim për mediat, Manja siguroi familjarët e të dënuarve të tjerë që rendi dhe siguria në burgje nuk është cënuar. Referuar vendimit të shpallur prej ministrit për futjen e Sokol Majcajt në regjimin 41 biss, Manja shtoi se nga ngjarja e rëndë do përshpejtohen procedurat për të futur shumë persona të tjerë në regjimin e posaçëm.

Ministri i Drejtësisë nuk dha më shumë detaje për dinamikën, duke theksuar se ato do të zbardhen nga hetimet.

“Dua të ngushëlloj famijarët e viktimës dhe ti uroj shërim të shpejtë të plagosurit. Dua të garantoj familjarët e të dënuarve që situata e rendit dhe sigurisa është nën kontroll. Autori është një i dënuar me burgim të përjetshëm. Pas kryerjes së krimit i është dorëzuar drejtorit të burgut. Dua ta bëj të qartë, që ngjarja është e rëndë por nuk ka patur cënim të jetës dhe sigurisë së policisë. Për dinamikën e ngjarjes do të duhet të presim rezultatet e hetimit.

Ka një procedurë për vendosjen e të dënuarit në 41 biss. Mënyra e komunikimit ka një procedurë të caktuar. Kjo është ajo që kam për të komunikuar me ju. Për dinamikën mos më bëni pyetje sepse cënon hetimet. Unë jam këtu sot dhe do jem edhe në ditët në vazhdim për të vënë para përgjegjësisë ligjore institucionin që drejtoj unë. Kjo ngjarje e përshpejtoj urdhrin për vendosjen e sigurisë së lartë për të kaluar në një nivel tj sigurie. Të gjithë familjarët e të dënuaarve të qetësohen që dituata e rendit dhe sigurisë është nën kontroll. 41 biss, ka filluar që pardje vendsosja e personave me rrezikshëmri të lartë. Në ditët në vazhdim do ketë të tjerë që do i nënshtrohen regjimit 41 biss”, tha Manja./m.j