Vajzat që vranë me thikë një 12-vjeçare në Gjermani mund të mbyllen në një repart psikiatrik ose të paditet për dëmshpërblim nga familja e viktimës por vrasëset e moshës 13 dhe 12 vjeç nuk mund të ndiqen penalisht.

Luise u godit me thikë më shumë se 30 herë në ‘hakmarrje’ pasi i tha një të rrituri se sulmuesit e saj e kishin ngacmuar për muaj të tërë, sipas gazetës gjermane Bild.

Teori të tjera përfshijnë se ajo u vra pasi u grind për një djalë.

Trupi i saj u gjet në një pellg gjaku një javë më parë, më 12 mars, në një zonë pyjore pranë qytetit të Freudenberg në të njëjtën ditë që një nga vrasëset e saj thuhet se postoi një video kërcimi në TikTok.

Sipas ligjit gjerman, fëmijët nën 14 vjeç janë nën moshën e përgjegjësisë penale dhe nuk mund të akuzohen, por ka mjete të tjera për të ndëshkuar vrasësit e Luise.

Vajzat tani janë larguar nga Freudenberg dhe mund të jenë ‘në një institucion me mbështetje për adoleshentët, ndoshta një repart psikiatrik’, tha gjykatësi Thorsten Schleif për Bild.

Nëse ata do të vendosen në një mjedis të mbyllur varet nëse konsiderohen si rrezik për veten ose të tjerët, shtoi ai, gjë që do të përcaktohet nga shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve përgjegjës për 13 dhe 12-vjeçarin.

Telefonat celularë dhe largimi nga ambientet e objektit të mbyllur do të ishte i ndaluar, me orare fikse për shkollë dhe terapi.

Vajzat gjithashtu mund të urdhërohen të paguajnë kompensim për familjen e Luise sapo të fitojnë para – një urdhër që mund të jetë i vlefshëm për 30 vjet.

Fëmijët nga mosha shtatë vjeç e lart, me kusht që fëmija të ishte në dijeni se po bënte diçka ‘të dëmshme’, mund të urdhërohen të paguajnë dëmshpërblim sipas ligjit civil gjerman.

Marrja e një identiteti të ri për të filluar një jetë të re në një qytet tjetër do të jetë gjithashtu e pamundur për sulmuesit e rinj: “Nuk është as e detyrueshme dhe as rregull,” shpjegoi gjykatësi Schleif.

Vajzat dhe familjet e tyre ka të ngjarë të largohen përgjithmonë nga Freudenberg.

Terapistja e fëmijëve Miriam Hoff nuk beson se vajzat mund t’i kthehen një “jete normale” së shpejti: “Do të duhen vite terapi për të kapërcyer një krim të tillë.

‘Gjithashtu e rëndësishme: A kanë autorët çrregullime të personalitetit që u shfaqën herët? Apo kanë një histori të sëmundjeve mendore?”, tha ajo.

Një tjetër psikolog, Dr Albert Wunsch, shtoi: “Nëse ata të dy janë rritur brenda strukturave të mira shoqërore dhe nëse kanë vepruar në vapën e momentit, ata do të përballen me ndjenjat e fajit për veprimet e tyre gjatë gjithë jetës së tyre.”

Por, ai gjithashtu tha për Bild se brutaliteti dhe mungesa e pendimit tregojnë drejt një akti të vetëdijshëm: ‘Vdekja e Luise nuk ishte një aksident. Ajo nuk u shty në një përleshje dhe e goditi kokën. Shumë gjëra tregojnë se nuk ishte një akt në vapën e momentit.’

E ardhmja e dy vajzave adoleshente varet nga shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve, të cilët do të vendosin se si duhet të trajtohen vajzat përgjegjëse për vrasjen e Luise, sipas zonjës Hoff./m.j