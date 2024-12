Sot, më 8 dhjetor 2024, rreth orës 16:30, në Vlorë u raportua për një aksident në aksin rrugor “Sazani”, në lagjen “1-Maji”, pranë kryqëzimit të Hotel Kral. Dy automjete, një Audi me targa AB 978 LO dhe një Mercedes-Benz me targa AB 142 EZ, u përplasën me njëri-tjetrin. Policia Rrugore mbërriti menjëherë në vendngjarje dhe filloi hetimet.

Pas verifikimeve të para, autoritetet dyshojnë se aksidenti nuk ishte një ngjarje e zakonshme, por mund të ketë qenë i sajuar nga drejtuesit e mjeteve, me qëllim përfitimin e dëmshpërblimeve nga siguracionet e mjeteve.

Hetimet janë në vazhdim dhe aktualisht po shqyrtohet mundësia që ngjarja të ketë lidhje me një mashtrim për siguracione. Për këtë çështje po punohet nga Krimi Ekonomik, i cili po kryen një hetim të detajuar për të sqaruar plotësisht ngjarjen.

‘Sot, më 8 dhjetor 2024, rreth orës 16:30, Salla e Komandimit të DVP Vlorë njoftoi për një përplasje mjetesh në aksin rrugor “Sazani”, lagjia “1-Maji”, Vlorë, në kryqëzimin pranë Hotel Kral. Pas njoftimit, shërbimet e Policisë Rrugore mbërritën në vendngjarje dhe konstatuan dy automjete: një Audi me targa AB 978 LO, me drejtues shtetasin me iniciale A. R, dhe një Mercedes-Benz me targa AB 142 EZ, me drejtues shtetasin G.K

Pas hetimeve të para, dyshohet se nuk kemi të bëjmë me një aksident të zakonshëm, por me një ngjarje të sajuar, me qëllim përfitimin e dëmshpërblimeve nga siguracionet e mjeteve. Po kryhen hetime për sqarimin e plotë të ngjarjes nga nga krimi ekonomik', shprehet policia.