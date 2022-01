Presidenti Ilir Meta gjatë vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut është takuar me liderin e opozitës, Hristijan Mickoski. Gjatë bashkëbisedimit, meta shkruan se u diskutua për ecjen para me integrimin dhe përmirësimin e bashkëjetesës ndëretnike.

Meta u takua edhe me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Meta shkruan se me Ahmetin biseduan për procesin e integrimit të dy vendeve, por edhe për projektin e Korridorit të 8.

“I hapur dhe i përzemërt, si gjithmonë, takimi me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Shkëmbyem vlerësime të vlefshme për zhvillimet në vendet tona, me fokus përshpejtimin e proceseve integruese që mundësojnë çeljen sa më parë të negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian. Vlerësuam së bashku se zbatimi i projektit madhor të Korridorit 8-të, do të lidhë më shumë vendet tona dhe do të jetë thelbësor për një të ardhme më të mirë të qytetarëve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut”, shkruan Meta.