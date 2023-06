“Kjo luftë mund të zgjasë më shumë se 5 vite. Shohim që Ukraina ka mbështetje nga Perëndimi me financime dhe armatime. Nga ana tjetër kemi sulme të herëpashershme nga Rusia. Lufta në thelbin e saj është vazhdimi i politikës me mjete të tjera. Putini kërkon që të dorëzojë Zelenskyn në mënyrë që të zbatojë kushtet e tij. Deri ë tani Ukraina ka rezistuar dhe kjo është për t’u lavdëruar. Unë kam qenë prezent në Ukrainë gjatë luftës, më Krahkiv më saktë. Atje pashë që qytetarët ishin mobilizuar dhe kjo gjë nuk pritej nga Rusia. Aktualisht ushtria ruse ka qenë në një situatë të paqartë dhe është demonstruar me përplasjen me Wagner-in.