Erdogan shoqërohet në këtë vizitë nga ministri i Jashtëm, Hakan Fidan, Ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacır, kryetari i Komisionit të Industrisë, Tregtisë, Energjisë, Burimeve Natyrore, Informacionit dhe Teknologjisë Mustafa Varank e të tjerë.

Elon Musk and Lil X were seen together in New York, where they are set to meet with Turkish President Recep Tayyip Erdogan. @elonmuskpic.twitter.com/UXT0fukdmf

— Dima Zeniuk (@DimaZeniuk) September 17, 2023