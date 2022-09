Publikohet një tjetër video e mbretit Charles në një moment acarimi. Pasi u acarua nga madhësia e vogël e tavolinës, tani Mbreti Charles u zemërua për shkak të një stilografi që ishte thyer dhe lëshonte bojën.

Videoja ka kapur momentin kur mbreti shtrëngon dorën duke mbajtur stilografin, dukshëm i irrituar.

Mbreti Charles, i ulur brenda rezidencës mbretërore të kështjellës Hillsborough në Irlandën e Veriut, u shfaq i tronditur nga pikimi i bojës ndërsa përpiqej të nënshkruante një libër në fund të vizitës së tij. Ai u ankua duke thënë: “Unë nuk mund ta duroj këtë gjë të mallkuar”.

Bashkëshortja më vonë kërkoi që stilolapsi të zëvendësohej ndërsa mbreti doli me nxitim nga dhoma, i rrethuar nga ndihmësit.

Stilolapsi me defekt u hoq shpejt dhe u zëvendësua nga asistentët të tronditur përpara se Camilla të ulej për të nënshkruar vetë librin.

Irritimi i mbretit me stilolapsat dhe bojën

Ky është momenti i dytë i shpërthimit publik të mbretit të ri të Mbretërisë së Bashkuar. E para, siç e përmendëm më lart, kur ai do të firmoste deklaratën historike. Shikuesit e përshkruan tavolinën e kafesë si “shumë të vogël” për dokumentin masiv.

Acarimi i mbretit nuk u ndal me kaq, pasi disa sekonda më vonë ai u duk se e mërziti Çarlin dhe bojën. Kamera në atë moment e kapi Charlesin duke u përpjekur të gëlltiste irritimin e tij ndërsa i bënte shenjë asistentit të tij, për të hequr edhe këtë objekt të bezdisshëm.

Pavarësisht seriozitetit të momentit, shikuesit nuk mund të mos e shihnin si zbavitëse vështirësinë e dukshme të mbretit me stilolapsin dhe shpërthyen në komente komike për incidentin.

“I can’t bear this bloody thing!”: King Charles’ signing ceremony at Northern Ireland’s Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can’t escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX

